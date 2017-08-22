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ANTİK KENT TRİPOLİS'TE MİSTİK DEFİLE!..

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ANTİK KENT TRİPOLİS'TE MİSTİK DEFİLE!..
Buldan Belediyesi, İstanbul Aydın Üniversitesi ve Denizli Eğitim ve Kültür Vakfı işbirliğiyle antik kent Tripolis'te, 'Ege'ye Bir Dokunuş' adlı bir defile düzenlendi.

Tripolis Antik Kenti kazı alanında gerçekleştirilen defilede, İstanbul Aydın Üniversitesi Moda Tasarım Programı öğrencileri ile hocaları tarafından hazırlanan ve tamamen Buldan kumaşlarından oluşan kıyafetler sergilendi.

Koreografisini ünlü koreograf Asil Çağıl’ın,  baş mankenliğini Tuğçe Sarıkaya’nın yaptığı defilede, Pınar İnce,  Yasemin Yeniay, Berna Ardan, Ayşe Ece, Meltem Düzyaman, Gülce Lale, Zeynep İnce, Özge Yüksel, Emre Aydın, gibi mankenler ve öğrenciler,  muhteşem bir defile sundu.

Dansların müziklerle ve yürüyüşle  birleştiği defile ayakta alkışlandı. Öğrencilerin her yıl yöresel tarihi bir mekanın tanıtımına yönelik gerçekleştirdiği tasarım programı çerçevesinde, bu yıl ki tasarımların Buldan kumaşlarından ve Tripolis ana temalı olduğu belirtildi.

Buldan Kaymakamı Murat Sarı, Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay, CHP MKYK Üyesi Gülizar Biçer Karaca, Buldan Belediye Meclisi üyeleri ve sınırlı sayıda davetli defileyi izledi.

Defile başlamadan açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Gülbay, Tripolis antik kentinde düzenlenen defile ile halen kazıların devam ettiği antik kentin daha fazla kişi tarafından tanınmasını amaçladıklarını belirterek, "Dünyaca ünlü Buldan bezimiz ve Hoşgör kumaşımız ile doğal ve tarihi zenginliklerimizi harmanladık.

Böylesine tarihi bir mekanda böylesine güzel ve anlamlı bir defileyi bize armağan eden İstanbul Aydın Üniversitesi hocalarına ve öğrencilerine, defilenin gerçekleşmesinde büyük emeği olan Denizli Eğitim ve Kültür Vakfı adına başkanı Hüseyin Reşit Öz'e teşekkür ederim" dedi.

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