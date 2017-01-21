Aramızda Kalmasın... KADRO DEĞİŞTİ!

Geçtiğimiz yılın son aylarında 'Aramızda Kalmasın' adlı magazin programında 'Kürk Mantolu Madonna' gafına imza atan sunucular Funda Özkalyoncuoğlu ve Sena Keçeli ile yollar ayrıldı.

TV 8’de hafta içi her gün ekranlara gelen ‘Aramızda Kalmasın’ programında iki sunucu birden gönderildi.

Yazar Sabahattin Ali’nin, 'Kürk Mantolu Madonna' kitabında ABD'li pop yıldızı Madonna'nın anlattığını sanan Funda Özkalyoncuoğlu ve Sena Keçeli'nin, 'Aramızda Kalmasın' programına veda etti.

Diğer sunucu Jess Molho ise programda kalacak. Molho’ya iki yeni isim eşlik edecek.