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Arda Turan... HATASININ BEDELİ AĞIR OLDU, MİLLİ TAKIMDAN GÖNDERİLDİ!

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Arda Turan... HATASININ BEDELİ AĞIR OLDU, MİLLİ TAKIMDAN GÖNDERİLDİ!
Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim A Milli Takım uçağında gazeteciye saldıran Arda Turan'ı Milli Takım kampından gönderdi.

Arda Turan ile Bilal Meşe arasında yaşanan kavganın ardından Fatih Terim, yıldız futbolcuyu kamptan gönderme kararı aldı.

KAMPTAN KOVULDU

EURO 2016'da yaşanan prim krizini kaleme aldığı için Meşe'ye sözlü ve fiziki saldırıda bulunan Arda Turan, Fatih Terim tarafından A Milli Takım'ın Slovenya kampından kovuldu.

Turan'ın, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in yönetim kurulu ile yaptığı istişare, ardından Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'le kurulan temas sonrası kamptan gönderilmesine karar verildi.

Demirören, toplantı sonrası Fatih Terim'le bir telefon konuşması yaptı ve milli futbolcunun kampta kalmasının sakıncalı olduğu görüşünde birleşildi. 

 

NELER OLMUŞTU?

Milli Takım futbolcuları ile birlikte kafilede yer alan VIP yolcuları ve basın mensupları, uçağa binip bagajlarını üst dolaplara yerleştirdiği sırada Arda Turan, cam kenarında oturan gazeteci Bilal Meşe'nin yanına gelip, ''Senin...Ana....Avradını...kızlarını...Çoluğunu...Çocuğunu s...k." şeklinde küfürler ederek saldırmıştı.

Kaynak: internethaber.com
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