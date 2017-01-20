Arda Turan... MEDYANIN YENİ İLGİ ODAĞI!

Dünyanın en önemli kulüplerinden biri olan Barcelona’da forma giyen milli futbolcumuz Arda Turan spor medyasının yanı sıra magazin ve televizyon dünyasının da ilgi odağı olmayı başardı.

Katalan ekibinde zaman zaman eleştirilse de attığı gollerle adından sıkça bahsettiren yıldız oyuncu, son olarak Çin kulüplerine transfer haberleri ile öne çıktı.

Ünlü futbolcunun ismi spor sayfalarının dışında magazin camiasından çeşitli isimlerle yaşadığı ilişkilerle de sık sık gündeme gelirken, Arda Turan hakkında liglerin başladığı Ağustos ayından bu yana medyaya 50 binin üzerinde haber yansıdığı belirlendi.

Arda Turan her yerde…

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile çok yakın dost olan Arda Turan’ın yılbaşı akşamı ‘O Ses Türkiye’ yarışmasına katılmasının yanı sıra basketbolda bu yılki ‘All Star’ maçında da boy göstermesi dikkatlerden kaçmadı.

İspanya’da oynamasına rağmen sık sık Türkiye’ye gelen milli oyuncu spordan magazine, televizyondan sosyal medyaya kadar her alanda büyük ilgi ile takip ediliyor.

Televizyon, internet ve yazılı basında çıkan haberleri inceleyen Medya Takip Ajansı Interpress’in araştırmasına göre, Arda Turan hakkında Ağustos ayından bu güne internette 41 bin 394, yazılı basında 5 bin 191 ve televizyonda 3 bin 716 haber olmak üzere medyada toplam 50 bin 301 haber çıktığı tespit edildi.