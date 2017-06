Arda Turan A Milli Takım'ı Bıraktıktan sonra, takım arkadaşlarının da izlediği bir basın toplantısı düzenledi... Basın mensupları toplantıyı terketti...

Makedonya maçı sonrasında Milli Takım uçağında küfürler ederek gazeteci Bilal Meşe'ye saldıran ve Fatih Terim ile görüşerek gönderilen kaptan Arda Turan Milli Takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Turan, saldırı için pişman olmadığını söyledi.



Milli Takım'ın kamp yaptığı Slovenya'nın Portoroz kentindeki otelde basın toplantısı düzenleyen Arda Turan, şunları söyledi:

"Yapılanları unutmadım. 2006'da ıslıklandığımı hiç unutmadım. Hayatta bir şey yapıyorsanız, bunun bedelini mutlaka ödersiniz. Ben Milli Takım tişörtü üstümdeyken bir hata yaptım. Hocamız ve Federasyon Başkanımızla konuştuk ve Kosova maçında olmama kararı aldık. Hayatım boyunca hiç iyi bir futbolcu olmak için uğraşmadım. İyi, onurlu bir adam olmak için uğraştım. Başkalarının imzalarıyla o sayfaları doldurduklarını biliyorum. O yapanların hangisini görürsem aynı tepkiyi verirmiyim bilmiyorum ama aynı sinirimi göstereceğim. Bugün burada Türk Milli Takımı'nın her kademesinde hizmet etmiş, ülkesini severek, sadece formaya aşık biri olarak, parayı ve başka bir hiçbir şeyi düşünmeyerek, gerektiğinde steroid, kortizon, her türlü ilacı kullanarak sahaya çıkmış bir oyuncu olarak konuşuyorum. Ülkemi, bayrağımı, ülkemin insanlarını çok seviyorum. Bu sıkıntılar her olduğunda 'İstiyorsanız kenara çekileyim' dedim. Çünkü zarar verdiğimi düşünüyordum. Artık zamanının geldiğini düşünüyorum. Bugüne kadar çalıştığım herkese, arkadaşlarıma ve içeride konuştuğum birçok insana, aileme çok teşekkür ederim. Hayatım boyunca ne yaptıysam bedelini ödemeye hazırım. Yine ödeyeceğim. Gereğini yapıyorum ve milli takım kariyerimi şerefim ve onurumla sonlandırıyorum. İnşallah insanlara iyi futbolculuğumu değil, adamlığımı bırakırım. Ne yaptıklarını, ne ettiklerini çok iyi biliyorum. Her zaman tepkim aynı olacak."



GAZETECİLERDEN PROTESTO

Bu arada Arda Turan basın toplantısı odasına girdiği sırada gazeteciler salonu terk etti. Görüntülü takip yapan medya mensupları Arda Turan'ın konuşmalarını kamuoyuna aktarabilmek adına kayıt yaparken, diğer gazeteciler ise Arda Turan konuşmalarına başlamadan ayağa kalkarak salonu terk etti ve futbolcuyu bu şekilde protesto etti.



TAKIM ARKADAŞLARI DA BASIN TOPLANTISINI TAKİP ETTİ

Arda Turan'ın düzenlediği basın toplantısını bazı takım arkadaşları da salonda izledi. Futbolcuların arasında Caner Erkin, Gökhan Gönül, Burak Yılmaz, Cenk Tosun ve Olcay Şahan'ın olduğu görüldü. Arda'yı dinleyen milli takımın oyuncuları, hiçbir yorumda bulunmadan Arda'nın arkasından odadan ayrıldı.