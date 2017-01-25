  • BIST 83.827
  • Altın 147,469
  • Dolar 3,8619
  • Euro 4,1194
  • İstanbul 0 °C
  • Ankara -5 °C
  • Emily Ratajkowski… JUVENTUS’UN LOGOSUNA SEKSİ TANITIM!..
  • Ayça Gülşah Çelik… ÖZEL PARTİ İSTEKLERİ İÇİN AJANS KURDU…
  • 2016 Victoria's Secret 2016… YILIN EN SEKSİ DEFİLESİ!..
  • Emily Ratajkowski… JUVENTUS’UN LOGOSUNA SEKSİ TANITIM!..
  • Ayça Gülşah Çelik… ÖZEL PARTİ İSTEKLERİ İÇİN AJANS KURDU…
  • 2016 Victoria's Secret 2016… YILIN EN SEKSİ DEFİLESİ!..

Arka Sokaklar... BÜTÜN EKİP İFADE VERİYOR!

»
Arka Sokaklar... BÜTÜN EKİP İFADE VERİYOR!
Kanal d'nin efsane dizisi Arka Sokaklar, 27 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'de 426. bölümü ile ekranda...

Veysel’in esrarengiz ölümü ekibin başını derde sokacaktır. Veysel’in ölümüyle ilgili  bütün ekip savcıya ifade verecektir.

Kenan Aslan 2009’dan beri çete davasından hapistedir ve artık serbest kalma zamanı gelmiştir. Kenan’ın yokluğunda işleri göz bebeği biricik kızı Yeşim idare etmiştir.

Yeşim küçük yaşına rağmen güçlü bir mafya kadını haline gelir. Kenan, Sezgin’i himayesine alır. Rıza ve ekibinden intikamını almak için istediği her şeyi yapacaktır.

Tabii ki bunun karşılığında Sezgin’den bir isteği vardır. Kendisinin zamanında tutuklanmasını sağlayan Savcı Bekir’in ortadan kaldırılması…  

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cesur ve Güzel...RÜYA ÇİFT YILDIRIM NİKAHIYLA EVLENİYOR!26 Ocak 2017 Perşembe 13:45
  • Ölene Kadar... GERÇEĞİN PEŞİNDE!26 Ocak 2017 Perşembe 13:15
  • Şükrü Özyıldız... YENİ DİZİ, YENİ İMAJ!..26 Ocak 2017 Perşembe 13:00
  • Sevda Kuşun Kanadında... BÜYÜK HESAPLAŞMA!26 Ocak 2017 Perşembe 12:45
  • Arka Sokaklar... BÜTÜN EKİP İFADE VERİYOR!26 Ocak 2017 Perşembe 09:26
  • Cesur Yürek... BİZİM TOPRAKLARIMIZ KUTSALDIR!25 Ocak 2017 Çarşamba 19:32
  • PAYİTAHT - ABDÜLHAMİD GELİYOR!25 Ocak 2017 Çarşamba 18:30
  • Ekrem Arpak... SÜPER BAŞLANGIÇ!...25 Ocak 2017 Çarşamba 17:36
  • Umuda Kelepçe Vurulmaz... GERÇEK SUÇLU KİM?25 Ocak 2017 Çarşamba 15:00
  • İsimsizler... MESELE VATANSA!...25 Ocak 2017 Çarşamba 13:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Magazin Kolik | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti