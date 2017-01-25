Arka Sokaklar... BÜTÜN EKİP İFADE VERİYOR!

Kanal d'nin efsane dizisi Arka Sokaklar, 27 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'de 426. bölümü ile ekranda...

Veysel’in esrarengiz ölümü ekibin başını derde sokacaktır. Veysel’in ölümüyle ilgili bütün ekip savcıya ifade verecektir.

Kenan Aslan 2009’dan beri çete davasından hapistedir ve artık serbest kalma zamanı gelmiştir. Kenan’ın yokluğunda işleri göz bebeği biricik kızı Yeşim idare etmiştir.

Yeşim küçük yaşına rağmen güçlü bir mafya kadını haline gelir. Kenan, Sezgin’i himayesine alır. Rıza ve ekibinden intikamını almak için istediği her şeyi yapacaktır.

Tabii ki bunun karşılığında Sezgin’den bir isteği vardır. Kendisinin zamanında tutuklanmasını sağlayan Savcı Bekir’in ortadan kaldırılması…