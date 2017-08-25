Arka Sokaklar... YENİ SEZON ÇEKİMLERİ ŞANLIURFA'DA!

Kanal D’nin, yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, fenomen dizisi “Arka Sokaklar”ın yeni sezon çekimleri Şanlıurfa’da tüm hızıyla devam ediyor.

Arka Sokaklar ekibine büyük ilgi!

Urfa halkının yoğun ilgi ve sevgisiyle karşılanan dizi ekibi ve oyuncuların Kuş Mezatı, Baharatçılar çarşısı ve Balıklı göl de gerçekleşen çekimleri coşku içerisinde geçti.

Oyuncular, çekimlerden fırsat buldukça hayranlarıyla fotoğraf çektirip sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Ekibin ve izleyicilerin setteki buluşması ise keyifli anlara sahne oldu.

Arka Sokaklar, yeni bölümleri ile Eylül’de yine Kanal D’de ekranında olacak.