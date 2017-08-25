Arka Sokaklar... YENİ SEZON ÇEKİMLERİ ŞANLIURFA'DA!

Arka Sokaklar ekibine büyük ilgi!
Urfa halkının yoğun ilgi ve sevgisiyle karşılanan dizi ekibi ve oyuncuların Kuş Mezatı, Baharatçılar çarşısı ve Balıklı göl de gerçekleşen çekimleri coşku içerisinde geçti.
Oyuncular, çekimlerden fırsat buldukça hayranlarıyla fotoğraf çektirip sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Ekibin ve izleyicilerin setteki buluşması ise keyifli anlara sahne oldu.
Arka Sokaklar, yeni bölümleri ile Eylül’de yine Kanal D’de ekranında olacak.
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