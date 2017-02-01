Armağan Çağlayan... 82 PROGRAM SONRA VEDA ETTİ!

Teve2 ekranlarında Armağan Çağlayan’ın sunuculuğunu yaptığı 'Hepsi Bugün Oldu' programı, dün akşam yayınlanan 82’nci bölümüyle ekranlara veda etti.

Armağan Çağlayan, 'Hepsi bugün Oldu'ya teve2 ekranlarında 10 Ekim 2016 tarihinde başladık. Bugün 31 Ocak 2017, 82’nci programımızı yaptık.

Biteceği belli olduğundan itibaren bir hafta içinde ne benim ne ekip arkadaşlarımın beklemediği yoğunlukta destek aldık.

Hakikaten bize sahip çıktınız. Bizi bu güne kadar seyrettiğiniz ve desteklediğiniz için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Veda konuşması yapan Armağan Çağlayan , izleyicilere ve ekibine duygusal anlar yaşattı. Veda gerekçesini açıklayan ünlü isim, "Programın bitmesinde baskı gibi bir neden söz konusu değil.

Bu tamamen kanal yöneticilerinin verdiği ticari bir karar. Televizyon da ticaret demektir zaten. Ben 22 yıldır bu işi yapıyorum.

Böyle şeyler olur; programlar gelir, programlar gider. Biz başka bir yere gideriz, bizim yerimize başkası gelir.