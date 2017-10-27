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Arzu Tramvayı... DÜNYA FENOMENİ ESER, TİYATRO SAHNESİNDE!..

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Arzu Tramvayı... DÜNYA FENOMENİ ESER, TİYATRO SAHNESİNDE!..
75 yıl önce Tennessee Williams tarafından yazılan ve tiyatro için bir dönüm noktası olarak kabul edilen, dünya klasikleri arasında gösterilen Arzu Tramvayı,Hira Tekindor’un yönetmenliği ile tiyatro severlerle buluşuyor.

1982 yılında Yıldız Kenter ve Müşfik Kenter tarafından sahnelenen eserin, yeniden sahnelenmesi için uzun zamandır bekleniyordu.

Oyun, Zerrin Tekindor, Onur Saylak, Şebnem Bozoklu ve İbrahim Selim’i bir araya getirdi.

Arzu Tramvayı’nın premieri, 29 Kasım 2017, Perşembe günü Uniq Hall’da gerçekleşecek. Oyun 29 Kasım’dan sonra Uniq Hall ve Zorlu PSM’de izleyicisiyle buluşmaya devam edecek.

Broadway’den Hollywood’a bir başyapıt

Tiyatro tarihi için bir dönüm noktası olarak kabul edilen ve ilk sahnelenişiyle birlikte Broadway’in ardından Hollywood’u da derinden etkilemiş, uyarlama filmleri ile pek çok ödül almış olanArzu Tramvay”ı projelerinde şimdiye kadar Marlon Brando, Jessica Tandy ve Kim Hunter gibi büyük oyuncular yer aldı.

BKM ve ID İletişim’in yapımıyla tekrar sahnelenen “Arzu Tramvayı”nın Uygulayıcı Yapımcılığını Nisan Ceren Göknelin, dekor ve kostüm tasarımını Şirin Dağtekin Yenenin, Işık Tasarımını Yakup Çartık’ın yaptığı oyunun müziklerini ise; Tolga Çebi tarafından hazırlandı. 

Kısaca hikaye 

Blanche'ın dünyası alt üst olduğunda, kız kardeşi Stella'nın New Orleans'taki tek odalı evinden başka gidecek yeri yoktu. Fakat Stella'nın kocası Stanley ve içindeki ilkel öfkesi Blanche'ı sıcak bir savaşın içine sürükleyecekti.

Yanında bavulu, içine doldurduğu geçmişi ve umutlarıyla Blanche, onu son durağına götürecek Arzu Tramvayı'na bindi...

 

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