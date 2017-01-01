Asena... YILBAŞI GECESİ KIBRIS'I FETHETTİ!

Yeni yılı Kıbrıs Nuhun Gemisi Otel'de kutlamak isteyen seyirciler Asena ve Volkan Konak'ı seyretmek için birbirini ezdi

Kıbrıs'ta Volkan Konak - Asena izdihamı

Yaklaşık 1700 kişinin doldurduğu salonda büyük izdiham yaşanırken Asena ve Volkan Konak'ın birlikte sahnedeki showları görülmeye değerdi.

Birçok kişininde kapıdan döndüğü gecede Volkan Konak sesi ve şarkılarıyla Asena da muhteşem dansı, göz dolduran kostümü ve fiziğiyle adete 2017'ye damga vurarak girdi.

Ayakta alkışlanan gece bu yılki yılbaşı programının en güçlü ve eğlenceli gecesi oldu.