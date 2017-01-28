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Asghar Farhadi... KAZANSA DA OSCAR HEYKELCİĞİNİ KALDIRAMAYACAK!

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Asghar Farhadi... KAZANSA DA OSCAR HEYKELCİĞİNİ KALDIRAMAYACAK!
Ünlü Yönetmen Asghar Farhadi, Oscar'a aday ama ABD'ye giriş izni olmadığı için Oscar Törenine katılamayacak.

ABD’de yedi Müslüman ülkenin vatandaşlarına getirilen vize yasağı, Oscar ödüllü İranlı yönetmen Asghar Farhadi’yi de etkileyecek. En İyi Yabancı Film dalında Oscar’a aday gösterilen yönetmen, Oscar törenine katılamayacak.

ABD Başkanı Donald Trump’ın savaştan kaçan Suriyelilerin ülkeye girişini durdurup nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan İran, Irak, Yemen, Libya, Somali ve Sudan vatandaşlarına üç aylık vize kısıtlaması getirmesi İranlı yönetmen Asghar Farhadi’yi de etkiledi. ‘Satıcı’ filmiyle En İyi Yabancı Film Oscar’ına aday gösterilen Farhadi’nin 26 Şubat’ta gerçekleşecek Oscar törenine katılamayacağı bildirildi.

2012 yılında, ‘Bir Ayrılık’ filmiyle En İyi Yabancı Film ve En İyi Özgün Senaryo ödüllerini kazanan Farhadi, bu yıl yasak nedeniyle ödül töreni için ABD’ye gidemeyebileceğini söyledi.

Ulusal İran Amerikan Konseyi Başkanı Trita Parsi ise Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Teyit edildi: Asghar Farhadi’nin Oscar törenine katılmak için ABD’ye girişine izin verilmeyecek” ifadesini kullandı.

ASGHAR FARHADİ KİMDİR?

Asghar Farhadi 44 yaşında, İran doğumlu olan yönetmen; filmlerinde yaşadığı kültür ve kadınlarının hayatındaki zorlukları ön plana çıkarmasıyla tanınıyor. Oscar ve Altın Küre'yi kazanan İranlı senarist ve yönetmen...

Farhadi'nin 'Bir Ayrılık' filmi, 84.Akademi Ödülleri'nde Yabancı Dilde En İyi Film ve En İyi Özgün Senaryo kategorilerinde verilen ödüllerin sahibi oldu. 2012 yılında Time dergisi tarafından dünyadaki en etkili 100 isim arasında gösterilmiştir. 

 

Kaynak: Oscar'a aday ama ABD'ye giriş izni yok.
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