Aşk Laftan Anlamaz... HAYAT İLE MURAT'IN AŞK SAVAŞI!

“Aşk Laftan Anlamaz”, kavgayla başlayıp aşkla devam eden heyecan dolu 25. bölümüyle 7 Ocak Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV’de.

“Aşk Laftan Anlamaz”ın 25. bölümünde;

Murat ve Hayat aşkı zarfın içindeki fotoğrafların gölgesi altında zor bir sınavdan geçmektedir. Haşmet Dede'nin evi terk etmesi de her şeyin üzerine tuz biber olur.

Diğer tarafta Leyla ve Derya arasındaki gerginlik sürerken, Emre de boş durmamaktadır. Bir türlü zarar veremediği Murat’ı en hassas yerinden bir kez daha vurmaya karar verir.

Bu kez kurduğu plan daha sinsicedir. Murat ve Hayat’ın Haşmet Dede'nin peşinden gittiği dağ evi, kırgınlıkların öfkelerin etkisiyle bir aşk savaşına tanıklık eder.

Bu savaşın vereceği zarar tahmin edilemez boyutta olacakken, bir mucize olur.