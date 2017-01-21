Aşk Laftan Anlamaz... HAYAT VE MURAT VUSLATA EREBİLECEK Mİ?

Yapımcılığını, Bi Yapım’ın üstlendiği, başrollerini; Hande Erçel ve Burak Deniz’in paylaştığı "Aşk Laftan Anlamaz" Cumartesi akşamı saat 20.00’de 27. bölümü ile Show TV’de izleyicileriyle buluşacak.

“Aşk Laftan Anlamaz”ın 27. bölümünde; Emine ve kızları korku içinde bırakan sapığın Hayat’ın abisi Cemil çıkmasıyla hem rahat bir nefes alınır hem de yeni bir maceranın kapıları açılır.

Kardeşinin evlendiğini öğrenen Cemil Murat’a bir şart koşar. Hayat, Uzun ailesine yakışır bir şekilde gelin olacaktır.

Karısından bir an ayrı kalmak istemeyen Murat, Hayat için her şeyi yapmaya razıdır. Kız istemeye de, hamama girip terlemeye de, parmağına kına yakmaya da…

Cemil ise bir yandan kardeşinin düğün hazırlıklarıyla uğraşırken, bir yandan aslında onu İstanbul’a getiren sırrı annesinin başına atıp kaçmak istemektedir.

Ancak Cemil’in bir türlü tutamadığı dili başına yine bela olacak ve Hayat’ın babası Sefer’i arkasından sürükleyecektir. Peki Hayat ve Murat üst üste gelen belalara rağmen vuslata erebilecek midir?

AŞK LAFTAN ANLAMAZ'A SÜRPRİZ İSİM!

Cumartesi akşamları Show TV'de ilgiyle izlenen "Aşk Laftan Anlamaz"ın güçlü kadrosuna, sevilen oyuncu Bülent Emrah Parlak katıldı. Parlak, "Aşk Laftan Anlamaz"ın 21 Ocak Cumartesi akşamı yayınlanacak 27. bölümünden itibaren "Cemil" karakteri ile ekrana gelecek.

Yapımcılığını, Bi Yapım’ın üstlendiği, başrollerini Hande Erçel ve Burak Deniz’in paylaştığı, yönetmenliğini Müge Uğurlar’ın üstlendiği "Aşk Laftan Anlamaz", kadrosuna sevilen, usta oyuncu Bülent Emrah Parlak’ı kattı.

DOBRA BİR KARADENİZ DELİKANLISI!

Aşk Laftan Anlamaz'da Hayat'ın abisi " Cemil"i canlandıracak olan Bülent Emrah Parlak dobra bir Karadeniz delikanlısına hayat verecek.

Cemil bir kadın yüzünden Bulgaristan'da yaşadıktan sonra annesinin yanına geri döner ve kız kardeşi Hayat'ın evlendiğinden haberinin olmaması ile olaylar silsilesi başlar.