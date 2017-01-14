Aşk Laftan Anlamaz... MURAT BİR DAHA HAYAT'IN ELİNİ BIRAKMAYACAKTIR!

“Aşk Laftan Anlamaz”, kavgayla başlayıp aşkla devam eden heyecan dolu 26. bölümüyle 14 Ocak Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV’de.

“Aşk Laftan Anlamaz”ın 26. bölümünde;

Bir anlık öfkenin Hayat ve Murat’ı sonsuza kadar birbirinden ayırma noktasına gelmesi ikisinin ilişkisinde yeni bir çığır açar. Murat bir daha asla Hayat’ın elini bırakmayacaktır.

Bu kötü olay onarılmaz hale gelen evlilikleri için yeni bir ilaçtır belki de… Barışmanın ve yeniden el ele yürümenin ilacı.

Ancak öte tarafta ikisinin de habersiz olduğu bir düşman sinsi planlarını uygulamaya koymuştur. Murat ve Hayat’ı cevabı zor sorular beklemektedir.

Haşmet Dede'nin yokluğunda Emine’lerin evine musallat olan bir yabancı hepsinin huzurunu kaçıracaktır. Peki onlardan ne istemektedir? Kimin peşindedir?