Aşk Laftan Anlamaz...MURAT SAHİDEN DE BİR SARSILMAZ DEĞİL MİDİR?

Yapımcılığını, Bi Yapım’ın üstlendiği, başrollerini; Hande Erçel ve Burak Deniz’in paylaştığı "Aşk Laftan Anlamaz" bu akşam saat 20.00’de 29. bölümü ile Show TV’de izleyicileriyle buluşacak.

“Aşk Laftan Anlamaz”ın 29. bölümünde;

Murat hayatının en büyük acısıyla yüz yüze kalmış, Hayat yaşadıkları kabustan kurtulmanın yollarını aramaktadır.

Murat’ın arkasından oynanan oyunda Derya’nın da parmağının olması başka soruları da beraberinde getirir.

Murat sahiden de bir Sarsılmaz değil midir? Diğer tarafta Cemil yepyeni bir plan kurmuş ancak aşk bu kez de planların hepsini yerle bir edecektir.

Ve Emre kimsenin yok edemeyeceği bir aşkla girdiği ve kaybetmeye mahkum olduğu savaşta, kimsenin beklemediği bir şey yapacak ve belki de bunu hayatıyla ödeyecektir. Üstelik Hayat ve Murat’ı da tehlikeye atarak.