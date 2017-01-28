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Aşk Laftan Anlamaz... SÜRPRİZ ZİYARETÇİ KİM?

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Aşk Laftan Anlamaz... SÜRPRİZ ZİYARETÇİ KİM?
Yapımcılığını, Bi Yapım’ın üstlendiği, başrollerini; Hande Erçel ve Burak Deniz’in paylaştığı "Aşk Laftan Anlamaz" 28 Ocak Cumartesi akşamı saat 20.00’de 28. bölümü ile Show TV’de izleyicileriyle buluşacak.

“Aşk Laftan Anlamaz”ın 28. bölümünde;

Hayat ve Murat’ın herkesten uzakta geçirdiği balayı ve sonsuz mutluluğuna sürpriz bir ziyaretçi ile gölge düşer. Hayat, öğrendiği sırla Murat arasında sıkışacak, zorluklarla kazandığı mutluluğu kaybetmemek için var gücüyle savaşacaktır.

Cemil’in beraberinde getirdiği yalan giderek büyümekte ve büyürken de bir aşkı peşinden sürüklemektedir.

Tuval imkansız derken Cemil’in etkisine girmekten kaçamaz. Murat’sa annesine ilk kez bu kadar yakın olacak ve söylenmeyen her şey dile gelecektir. 

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