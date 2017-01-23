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Aşk ve Mavi... FEFİKA'DAN MAVİ'YE GÖZ DAĞI!..

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Aşk ve Mavi... FEFİKA'DAN MAVİ'YE GÖZ DAĞI!..
Başrollerinde Emrah, Burcu Kıratlı ve Kenan Bal'ın yer aldığı, yönetmenliğini Hakan Arslan'ın üstlendiği NTC Medya imzalı “Aşk ve Mavi “ dizide Refika karakterini oynayan Işıl Yücesoy oyunculuğuyla büyük beğ​eni top lamaya devam ediyor​

Dizinin son bölümünde oğlu Ali trafik kazası geçiren Refika üzüntüden kahroluyor Oğlunun Mavi yüzünden kaza geçirdiğini düşünen Refika da silahı eline alıyor ve Mavi ‘ye göz dağı veriyor Heyecanın giderek doruk noktasına ulaştığı dizide Refika'nın bu sert çıkışına dair gerçek hayatta da hem bir anne hem de bir kayınvalide olan Işıl Yücesoy bakın ne diyor;

“Refika üç erkek çocuk doğurmuş hayatını eşine ve evlatlarına adamış biraz dominant bir ev kadını. Anadolu kadını töreleri alışkanlıklar her şeyi farklı ve evlatları için öl denilse ölecek bir kadın . Onun dünyası bir sürü Anadolu kadınıyla örtüşüyor tabii. Silah çekmeye kadar götürebiliyor işi. Onun cephesinden bakarsanız çok haklı.Ayrıca Refikayı da kupon olarak ele almak lazım . Dünya üstünde nasıl ki parmak izleri bile farklıdırsalar duygular olmakla birlikte şiddetleri olayların içindeki kültürel sosyal durumları her insan oğlunun farklıdır. Her insanın tepkisinin ayrı olduğu gibi

​​Meşhur bir deney vardır. 5 ayrı odaya birbirinden habersiz 5 kadın koyarlar. Bu kadınların yaşları kültür durumları sosyal yaşamları aşağı yukarı aynıdır. 5 kapı aynı anda açılır ve içerideki kadına biri bir tokat atar. Deneyin sonunda  her insanın ayrı bir reaksiyon verdiği saptanır . Bu da bize şunu gösteriyor ki insanı ,davranışlarını genelleyemezsin . Sen oyuncu olarak yorumladığını rejisörüne ve halka sunarsın . Senaristin hayal gücüyle senden istediği  tipi çizerek.  Biz bir tipi yaratmaya çalışıyoruz . Onun hikayesini onun ruhsal çalkantılarını beyaz cama aksettirmeye bakıyoruz.

Yani ez cümle hayal ürünü ya da gerçek insan kupondur.’

 

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