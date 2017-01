Aşk ve Mavi... FEFİKA'DAN MAVİ'YE GÖZ DAĞI!..

Başrollerinde Emrah, Burcu Kıratlı ve Kenan Bal'ın yer aldığı, yönetmenliğini Hakan Arslan'ın üstlendiği NTC Medya imzalı “Aşk ve Mavi “ dizide Refika karakterini oynayan Işıl Yücesoy oyunculuğuyla büyük beğ​eni top lamaya devam ediyor​

Dizinin son bölümünde ​oğlu Ali trafik kazası geçiren Refika üzüntüden kahroluyor​ Oğlunun ​ Mavi yüzünden kaza geçirdiğini düşünen Refika da ​silahı eline alıyor ve Mavi ‘ye göz dağı veriyor​ Heyecanın giderek doruk noktasına ulaştığı dizide Refika'nın bu sert çıkışına dair gerçek hayatta da hem bir anne hem de bir kayınvalide olan Işıl Yücesoy ​bakın ​ ne diyor;​

“Refika üç erkek çocuk doğurmuş hayatını eşine ve evlatlarına adamış biraz dominant bir ev kadını. Anadolu kadını töreleri alışkanlıklar her şeyi farklı ve evlatları için öl denilse ölecek bir kadın . Onun dünyası bir sürü Anadolu kadınıyla örtüşüyor tabii. Silah çekmeye kadar götürebiliyor işi. Onun cephesinden bakarsanız çok haklı.Ayrıca Refikayı da kupon olarak ele almak lazım . Dünya üstünde nasıl ki parmak izleri bile farklıdırsalar duygular olmakla birlikte şiddetleri olayların içindeki kültürel sosyal durumları her insan oğlunun farklıdır. Her insanın tepkisinin ayrı olduğu gibi

​​Meşhur bir deney vardır. 5 ayrı odaya birbirinden habersiz 5 kadın koyarlar. Bu kadınların yaşları kültür durumları sosyal yaşamları aşağı yukarı aynıdır. 5 kapı aynı anda açılır ve içerideki kadına biri bir tokat atar. Deneyin sonunda her insanın ayrı bir reaksiyon verdiği saptanır . Bu da bize şunu gösteriyor ki insanı ,davranışlarını genelleyemezsin . Sen oyuncu olarak yorumladığını rejisörüne ve halka sunarsın . Senaristin hayal gücüyle senden istediği tipi çizerek. Biz bir tipi yaratmaya çalışıyoruz . Onun hikayesini onun ruhsal çalkantılarını beyaz cama aksettirmeye bakıyoruz.

​‘Yani ez cümle hayal ürünü ya da gerçek insan kupondur.’