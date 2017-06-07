Aşk ve Mavi... REFİKA VE SAFİYE İSMET İÇİN NE KARAR VERECEK?..

Aşk ve Mavi 31. yeni bölüm fragmanı son bölüm ardından yayınlandı. atv’nin sevilen dizisi Aşk ve Mavi son bölüm ekrana geldi.

Her bölümü takipçileri tarafından keyifle izlenen Aşk ve Mavi dizisinin son bölümünde İsmet, miras davasını çekmeyeceğini söyleyince Cemal çok sinirlendı. Refika ve Safiye’nin de yardımıyla İsmet’e bir ders vermeye karar verdi.

Emrah, Burcu Kıratlı, Kenan Bal, Işıl Yücesoy, Cüneyt Mete, Ayşegül Ünsal, Birgül Ulusoy gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Aşk ve Mavi dizisinin 31. yeni bölümü 9 Haziran 2017 Cuma akşamı atv’de ekrana gelecek. Aşk ve Mavi 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

İşte, merakla beklenen fragman...