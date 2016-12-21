Aşk ve Mavi... SÜRPRİZ YAKINLAŞMA!

8. Bölüm özeti:
Cemal’in kaza geçirdiği haberi önce Ali’ye ulaşır. Ali, Mavi’ye yapacağı itiraftan vazgeçer. Abisini Cemal’in öldürdüğünü söyleyemez.
Cemal, hastanede tedavi görürken aklı İlyas’ın telefonundadır. İsmet’e telefona ulaşmasını ve yok etmesini ister ama İsmet’ten önce aileden başka biri telefona ulaşır.
Ali, Mavi’nin tüm huysuzluklarına katlanmaya devam ederken Mavi gittikçe Ali’ye yakınlaştığını hissetmektedir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.