Aşk ve Mavi... SÜRPRİZ YAKINLAŞMA!

Fedakarlığın ve vefanın gölgesinde, aşkı bir çiçek gibi büyütmeye çalışan Ali ile Mavi’nin sıcak ve çarpıcı hikayesi “Aşk ve Mavi” 8. bölümüyle 23 Aralık Cuma akşamı ATV ekranlarında.

8. Bölüm özeti: Cemal’in kaza geçirdiği haberi önce Ali’ye ulaşır. Ali, Mavi’ye yapacağı itiraftan vazgeçer. Abisini Cemal’in öldürdüğünü söyleyemez. Cemal, hastanede tedavi görürken aklı İlyas’ın telefonundadır. İsmet’e telefona ulaşmasını ve yok etmesini ister ama İsmet’ten önce aileden başka biri telefona ulaşır. Ali, Mavi’nin tüm huysuzluklarına katlanmaya devam ederken Mavi gittikçe Ali’ye yakınlaştığını hissetmektedir.