Aşk ve Mavi... YAŞAM SAVASI!

Fedakarlığın ve vefanın gölgesinde, aşkı bir çiçek gibi büyütmeye çalışan Ali ile Mavi’nin sıcak ve çarpıcı hikayesi “Aşk ve Mavi” 11. bölümüyle 20 Ocak Cuma akşamı ATV ekranlarında.

11. Bölüm Özeti: Ali, kazadan sonra hastanede yaşam mücadelesi vermektedir. Mavi, Ali’yi suçladığı için çok pişmandır ve hastanede bir an bile yanından ayrılmadan Ali’nin gözlerini açmasını beklemektedir. Cemal, kazadan sonra kaybolan ve Mavi’nin babası Mahmut’un cinayetini aydınlatacak tespihin peşindedir. Cemal’den intikam almak isteyen İlyas, Hasibe’nin de yardımıyla hiç beklenmedik bir hamle yapar. Göreçki ailesini zor günler beklemektedir.