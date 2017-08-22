Aşkın Nur Yengi... YENİ GELİNİ SICAK BASTI!

Geçtiğimiz günlerde kızının babası Haluk Bilginer ile yeniden evlenen Aşkın Nur Yengi, Kıbrıs’ta sıcaklara teslim oldu.

Girne'de sahneye çıkan ünlü sanatçı aşırı sıcaklara arşı mini etekli bir elbise ve parmak arası terlik ile sahneye çıktı. Konser sırasında ayağındaki terlikleri de çıkartan sanatçı konserini çıplak ayakla tamamladı.

Sıcak havaların hüküm sürdüğü şu günlerde güney sahillerinde sahneye çıkan sanatçılarda sıcaklardan etkileniyorlar. Geceleri nem ile birlikte artan sıcaklar sanatçılara sahnede zor anlar yaşatıyor.

Ancak ünlü isimler kendilerince sıcaklara karşı önlem alıyorlar. Hafta sonunda Kıbrıs'ta sahneye çıkan Aşkın Nur Yengi’de sıcak havadan etkilendi.

Gece nem ile birlikte 30 derece hissedilen sıcak havada sahneye çıkan sanatçı çareyi mini etek ve parmak arası terlikte buldu.

Sahneye terlik ile çıkan Aşkın Nur Yengi, modacı Gülşah Saraçoğlu’nun hazırladığı kolları dövme desenli seksi kıyafeti ile de dikkat çekti.

Ancak ilerleyen dakikalarda ayağındaki terlikleri de çıkartan sanatçı rahat bir nefes aldı.

Önce asıl yaptı sonra da salsa…

Konserleri sırasında dinlemeye gelen hayranları ile de yakından ilgilenen ve onları da sahnesinin bir parçası yapan Aşkın Nur Yengi, Rocks Hotel’e gelen hayranları ile önce sahnede fasıl yaptı.

Sahneye çıkardığı sesi güzel bay ve bayan dinleyicileri ile saf tutup şarkılar söyledi. Daha sonra da Özgen Somer adlı hayranı ile de salsa yaptı. Çıplak ayakları ile sahnede salsa yapan Aşkın Nur Yengi geceyi renklendirdi.