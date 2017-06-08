Aslı Evner - Özcan Deniz...TİTANİK POZU!

“İstanbullu Gelin” in Cuma akşamı ekrana gelecek bölümüne Aslı Evner ve Özcan Deniz romantik bir tekne turu yaptılar, titanik pozu verdiler.

Yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği, başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver’in paylaştığı Star TV’nin büyük beğeni ile izlenen dizisi “İstanbullu Gelin” in Cuma akşamı ekrana gelecek bölümüne Süreyya’nın Faruk için hazırladığı sürpriz konuşulacak.

Üst üste gelen üzücü olayları biraz olsun geride bırakabilmek için Süreyya, Faruk’a bir sürpriz yapar. Tekne ile boğazın serin sularına açılan çift her şeyden uzak romantik ve bir o kadar da keyifli bir gün geçirirler.

Hatta müzik eşliğinde dans eden aşıklar Süreyya’nın istediği üzerine teknenin ucunda Titanik filminin meşhur pozunu da verirler.

İzleyicileri her Cuma akşamı ekrana kilitleyen İstanbullu Gelin merak dolu gelişmelerle Star Tv’de.