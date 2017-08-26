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Aslı Zen... İKİNCİ DEFA ANNE OLUYOR!

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Aslı Zen... İKİNCİ DEFA ANNE OLUYOR!
2017 Mayıs ayında ikinci defa evlenen söz yazarı, besteci ve yorumcu Aslı Zen hamile olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

İkinci defa anne olmak için bir süredir tüp bebek tedavisi gören Aslı Zen, hamile kaldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

40 yaşındaki söz yazarı ve şarkıcı, hamilelik testi sonucunu İnstagram'da paylaştı.

Bir süre önce tüp mide ameliyatı geçiren ve 30 kilo veren Zen, ikinci kez hamile olduğunu duyurduğu kareye, "Rabbim ol der ve olur. Şükür yarabbi çok şükür.

Benimle dua eden destek olan herkese teşekkür. Allah razı olsun hepinizden" notunu yazdı.




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