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Aslı Zen... SIRT DEKOLTESİYLE BÜYÜLEDİ...

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Aslı Zen... SIRT DEKOLTESİYLE BÜYÜLEDİ...
“Bir kadın isterse karşısına çıkan bütün engelleri aşar ve bambaşka biri olarak kendini yenileyebilir” mesajını verdiği cesur fotoğraflarda ünlü sanatçı verdiği sırt dekoltesiyle herkesi büyüledi.

Parmaklıklar Ardında gibi pekçok dizide rol alan; Cennet, Hadi Hadi gibi listebaşı olmuş şarkıların söz yazarı Aslızen, hatırlayacağınız gibi son olarak da 2016 yılında İşte Benim Stilim Ünlüler yarışmasına katılmıştı.

“Güvercin” şarkısı ile listelere hızlı bir giriş yapan ünlü sanatçı Aslızen, ünlü marka danışmanı Selim Akar’ın fikir danışmanlığında yeni imajı ile objektiflere poz verdi “Bir kadın isterse karşısına çıkan bütün engelleri aşar ve bambaşka biri olarak kendini yenileyebilir” mesajını verdiği cesur fotoğraflarda ünlü sanatçı verdiği sırt dekoltesiyle herkesi büyüledi.

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