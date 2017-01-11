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Aslıhan Doğan... EX SEVGİLİYE SÜRPRİZ HAMLE!

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Aslıhan Doğan... EX SEVGİLİYE SÜRPRİZ HAMLE!
Önceki gün Instastory'de kız kardeşi Dilahan ile canlı yayın yapan Aslıhan Doğan, milli futbolcu Arda Turan'ın doğup büyüdüğü Bayrampaşa'ya selam gönderdi.

Evlenmelerine kesin gözüyle bakılan Arda Turan-Aslıhan Doğan çifti sürpriz bir şekilde ilişkilerini noktalamıştı.

Ayrılığa milli futbolcunun İspanya'da olması ve oradaki ev ortamının kendisine uymamasını gerekçe gösteren sosyetik güzelden sürpriz bir hamle geldi.

ARDA TURAN'LA İLGİLİ SORULARA SESSİZ KALDI

Aslıhan Doğan, kız kardeşi Dilahan ile önceki akşam Instastory'de canlı yayın yapıp takipçilerinin sorularını yanıtladı. Aslıhan Doğan, 1 saatlik yayında Arda Turan'la ilgili sorular karşısında sessiz kalmayı tercih etti.

BAYRAMPAŞA'YA SELAM YOLLADI

"Yenge" yorumları karşısında utandığı görülen sosyetik güzel, selam isteklerini görmezden geldi. Yıldız futbolcunun doğup büyüdüğü Bayrampaşa'dan yayına bağlanan takipçisinin selam isteğini ise geri çevirmeyen Aslıhan Doğan'ın "Bayrampaşa'ya selam" sözü, barışmak istediği şeklinde yorumlandı.

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