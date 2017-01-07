ASLIZEN’DEN TÜM SANATÇILARA ÖRNEK OLACAK DAVRANIŞ!..

Toplumsal ve sosyal olaylara duyarlılığıyla bilinen Aslızen, İzmir’de kahramanca şehit olan trafik polisi Fethi Sekin ve ailesi için sosyal medyasında öyle bir paylaşımda bulundu ki, okuyanları gözyaşına boğarken; yüzlerce “like” ve yorum aldı…

Başımıza gelen her toplumsal felaketten sonra, sanatçılarımız sosyal medyalarında eser gürlerler içlerinde yaşadıkları isyanı dışa vurmak için…

Bu paylaşımlarda, “Lanet”, “Terör”, “Yıkılmadık, yıkılmayacağız” gibi kavramlar ön plandadır çoğunlukla…

İşte geçtiğimiz gün şehit olma pahasına belki de yüzlerce kişinin hayatını kurtaran şehit trafik polisi Fethi Sekin ve ardında bıraktığı ailesi için yaptığı paylaşımda şimdiye kadar hiç kimsenin yapmadığı bir duyarlılığı hayata geçirdiğini açıkladı Aslızen…

İşte Aslızen’in o örnek davranışı ve bunun için yazdıkları;

BİZ MÜZİSYENLER ÇALIŞMAK ZORUNDAYIZ NE OLURSA OLSUN BİZLERDE EVİMİZE EKMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ .İNADINA DEVAM EDİYORUZ HAYATI MÜZİĞİ YAŞANTIMIZI BİTİREMEYECEKSİNİZ.BİZİ BÖLMEYE GÜCÜNÜZ YETMEYECEK.BU GECEKİ KAZANCIM ŞEHİT OLAN RAHMETLİ FETHİ SEKİN 'in Eşi VE 3 yavrusuna .. helal olsun

İŞTE O PAYLAŞIMLAR…

Aslızen, duyurusunun sözlerini “Helal Olsun” cümlesiyle bitiriyor… Biz magazinkolik.com olarak da diyoruz ki; Asıl sana helal olsun Aslızen… Bu duyarlılığın inşallah diğer sanatçılarımıza da örnek olur!...