Ata Demirer... AŞIRI KİLOLARIYLA DİKKATLERİ ÇEKTİ!..

Önceki gün Bodrum Gümüşlük'te demirli teknesinde görüntülenen komedyen, sabah deniz keyfi yaptı.

Ata Demirer, denizden çıktıktan sonra ise teknenin üst kısmında beline sardığı havlusuyla dolaştı.

KİLO ALMAYA DEVAM EDİYOR

Takvim'de yer alan habere göre, ünlü komedyen, üzerini giymek için kamarasına gitmek yerine pratikliğini konuşturdu.

Teknenin ön tarafında şortunu giyen komedyen, birkaç dakika sonra görüntülendiğini anlasa da artık iş işten geçmişti.

Fazla kilolarından bir türlü kurtulamayan Ata Demirer'in daha fazla kilo aldığı da gözlerden kaçmadı.