‘ATA DEMİRER GAZİNOSU’NDA DÜET SÜRPRİZİ!

Ata Demirer’in kapalı gişe devam eden ‘Ata Demirer Gazinosu’ndaki izleyenler bir sürprizle karşılaştı. Demirer’in kahkaha dolu filmi ‘Olanlar Oldu’da başrolü birlikte paylaştığı Tuvana Türkay da BKM’deki seyirciler arasındaydı.

OLANLAR OLDU’NUN ROMANTİK ŞARKISI SAHNEYE ÇIKTI!

Ata Demirer’in tek kişilik gazinosunu ailesiyle beraber izlemeye gelen Türkay, Ata Demirer’in daveti üzerine sahneye çıktı.

Ata Demirer ve Tuvana Türkay Taşkın Sabah orkestrasıyla birlikte sahnede ‘İncirler Olana Kadar’şarkısını seslendirdi.

Filmin çok konuşulan şarkısını iki ünlü isim ilk kez birlikte seslendirdi.

SEYİRCİ “OLANLAR OLDU”YU ÇOK SEVDİ!

Tuvana Türkay ve Ata Demirer gösteri arasında basınla da bir araya geldi. Demirer; “İlk defa seyirciden bu kadar çok dönüş aldık.

Sürekli çok güzel dönüşler alıyoruz. Layık oldukça daha iyilerini yapmaya çalışacağız. Sizin tek başınıza bir odada hayaller kurup ortaya çıkardığınız bir işin seyirciyi de bu kadar eğlendirmesi muhteşem bir şey” dedi ve ekledi “Tuvana da çok yetenekli, bu şarkıyı da filmdeki gibi çok güzel söyledi sahnede” dedi.

Olanlar Oldu, tüm Türkiye’de seyirciyle buluşmaya devam ediyor.