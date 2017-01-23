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Ata Demirer... İZMİR’DE “OLANLAR OLDU” ÇILGINLIĞI!

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Ata Demirer... İZMİR’DE “OLANLAR OLDU” ÇILGINLIĞI!
Film ekibi, fuaye alanını ve AVM’deki tüm balkonları saatler öncesinden dolduran seyirciler tarafından alkışlar ve çığlıklarla karşılandı.

BKM yapımı ‘Olanlar Oldu’ film ekibi Bursa’nın ardından İzmir’e kahkaha götürdü!

Filmin yönetmeni Hakan Algül, filmin hem senaristi hem de başrol oyuncusu Ata Demirer, oyuncular Tuvana Türkay, Ülkü Duru, Salih Kalyon ve Seda Güven, İzmirli sinemaseverler ile buluştu.

Film ekibi, fuaye alanını ve AVM’deki tüm balkonları saatler öncesinden dolduran seyirciler tarafından alkışlar ve çığlıklarla karşılandı.

7’DEN 70’E KAHKAHA!

Küçük büyük bini aşkın seyircinin akın ettiği "Olanlar Oldu" filminin İzmir gösterimine, filmin yönetmeni Hakan Algül de kızları Ayşe Ege ve Deniz ile birlikte katıldı. Algül, "Olanlar Oldu"yu kızları, film ekibi ve İzmirlilerle birlikte izledi.

Gösterim öncesi İzmirlilerle sohbet eden ekipte mikrofonu alan Ata Demirer: “Yoğun ilginize çok teşekkür ederiz, ayağınıza sağlık.

Öncelikle çekimler boyunca Sığacık’ı adeta sessiz bir platoya çeviren tüm Seferihisarlılara çok teşekkür ederiz” dedi.

“FİLMİMİZİN YOLU NETA, PRUVASI RÜZGARLI OLSUN”

Organizasyonu gerçekleştiren (BKM Ege Bölge Temsilcisi) DevAjans’ın başkanı Erhan Gölbey, filmde Zafer Kaptan’ı canlandıran Ata Demirer’e denizcilerin sembolü, üzerinde “Filmimizin yolu neta, pruvası rüzgarlı olsun” yazan ahşap bir tekne dümeni hediye etti. Tüm film ekibi de bu güzel ve anlamlı hediyeyle birlikte selfie çekti.

İzmirliler, filmi başından sonuna kahkahalar ve alkışlarla izledi! Film finalinde tüm ekip dakikalarca alkışlandı.

21 Ocak Cumartesi günü, İzmir Optimum Outlet Cinemaximum Sinemaları’nda Dev Ajans organizasyonuyla gerçekleşen etkinliğe ilgi büyüktü.

Yönetmenliğini Hakan Algül’ün üstlendiği BKM yapımı film 20 Ocak itibariyle tüm sinema salonlarına kahkaha getiriyor!

 

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