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Athena... SENFONİ EŞLİĞİNDE AYA İRİNİ'E BÜYÜLEYEN KONSER!

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Athena... SENFONİ EŞLİĞİNDE AYA İRİNİ'E BÜYÜLEYEN KONSER!
Athena ilk kez bir senfoni orkestrası eşliğinde sahne alarak, Aya İrini'de düzenlenen konsere damgasını vurdu.

 Athena ilk kez bir senfoni orkestrası eşliğinde Aya İrini'nin tarihi atmosferinde sahne alarak, konsere damgasını vurdu. “Arsız Gönül”, “Kafama göre”, “Son Defa”, “Bu Adam Fezadan” ve “Serseri Mayın” gibi şarkılarını Çukurova Senfoni Orkestrası eşliğinde seslendiren grup, finalde “Çanakkale Türküsü”yle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda herkesi duygulandırdı.

Ayakta alkışlanan Athena’yı izlemeye gelenler arasında Barış Arduç ve Engin Öztürk de vardı.

Bugüne kadar dünyaca ünlü yıldızların, Aya İrini’nin büyülü atmosferinde ağırlandığı “Turkcell Platinum Istanbul Night Flight” konserleri 29 Ekim akşamı sona erdi.

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