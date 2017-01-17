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Atilla Kaplakarslan... 'BEN KIZIMI HİZMETÇİ OLSUN DİYE EVLENDİRMEDİM'

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Atilla Kaplakarslan... 'BEN KIZIMI HİZMETÇİ OLSUN DİYE EVLENDİRMEDİM'
Atilla Kalpakarslan Renkli Sayfalar’a konuk oldu. Baba Kalpakarslan, kızı Ceren’in Rafet El Roman ile olaylı bir şekilde biten evliliğiyle ilgili ilk kez konuştu.

"Kızım Ceren hatalarını yaşayarak öğrendi. Rafet'i Ceren sevdiği için ben de seviyordum. Ben kızımı hizmetçi olsun diye vermedim. Hiçbir yerde karşılaşmadık, karşılaşsak da bir şey olmaz. Ben selam vermem."

"Kızım Ceren, Rafet El Roman'ı sevdiği için ona iş ayarladım. Ceren bana 1 yıl boyunca hiçbir şey hissettirmedi. Neler çektiğini hiç haberimiz olmadı."

"Rafet'e değeri kadar dava açtım. 3 kuruş açamadığım için 1 liralık açabildik."

Programa telefonla bağlanan Ceren Kalpakarslan da biten evliliği ile ilgili şunları söyledi:

"Benim için bardağı taşıran son damla '3 çocuk yeter, başka çocuk istemiyorum' demesiydi. Babam da, annem de beni prensesler gibi büyüttü. Ben babamın evinde ne yemek yaptım, ne ev işi... Almanya'da hizmetçi bulma işi çok daha zor. Orada evin bütün işlerini, çocukların bakımını ben üstlendim ve Rafet bana hiç yardım etmedi."

"Evlilik sözleşmesi birlikte oturup konuştuğumuz bir şeydi. Benim onun parasında gözüm yok, bunu ispatlamak için imzaladım. Oysa ki onun niyeti başkaymış. Bunu görememişim... Rafet'in aileme dil uzatması beni çok üzdü, bunun bedelini ödeyecek."

"Kızlarıyla hiçbir problemim yoktu. Oğlu da elimizde büyüdü zaten. Küçücük çocukla ne problemim olabilir ki? Benden çocuk istemeyen bir insanın çocuklarına neden bakayım, ailesine neden bakayım? diye düşündüm ve bitirdim."

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