Atilla Taş... TAHLİYE EDİLDİ!

FETÖ'nün Medya Yapılanması Davası'nda mahkeme tutuklu sanıklar Atilla Taş, Murat Aksoy ve Davut Aydın'ın tahliyesine karar verdi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına ilişkin 'örgüt üyeliği' ve 'darbeye teşebbüs' suçlarından açılan dava dosyalarının birleştirilmesinin ardından, aralarında Atilla Taş ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun da bulunduğu 23'ü tutuklu 29 sanığın yargılandığı davada, duruşma savcısı Atilla Taş ve Murat Aksoy'un tahliyesini talep etti.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, sanıkların Bank Asya'da hesabının bulunup bulunmadığı ve hesabının var ise örgüt talimatı sonrasında şüpheli bir durumun olup olmadığına ilişkin rapor ile bazı sanıkların örgütün şifreli mesajlaşma programı olan ByLock serverlarına erişimiyle ilgili raporun okunmasının ardından sanıklar raporlara ilişkin beyanda bulundu.

Sanıkların beyanının ardından, sanık avukatları tahliye taleplerini iletti. Avukatların ardından görüşünü açıklayan duruşma savcısı, Atilla Taş ve Murat Aksoy'un tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, talepleri değerlendirmek ve ara karar vermek üzere duruşmaya ara verdi.

Aranın ardından tutuklu sanıklar Atilla Taş, Murat Aksoy ve Davut Aydın'ın tahliyesine karar verildi.