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Avustralyalı dublör ... KLİP ÇEKİMİNDE VURULARAK ÖLDÜ!

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Avustralyalı dublör ... KLİP ÇEKİMİNDE VURULARAK ÖLDÜ!
Avustralyalı dublör oyuncu Johann Ofner, bir hip hop klibinin çekimleri sırasında yaşanan kazada silahla vurularak hayatını kaybetti.

28 yaşındaki Avustralyalı oyuncu Johann Ofner, bir hip hop şarkısının klip çekimlerinde ateşli silah kullanılan bir sahnede, kazayla göğsünden vuruldu.

MİZANSEN GEREĞİ FARKLI SİLAHLAR KULLANILDI

CNN'in aktardığına göre, olayı soruşturan Detektif Tom Armitt, müzik klibinin çekimleri sırasında mizansen gereği çeşitli silahların kullanıldığını ifade etti.
SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYOR

Armitt, göğsünden vurularak olay yerinde hayatını kaybeden Ofner'le ilgili soruşturma yürütüldüğünü, olayın nasıl meydana geldiğinin henüz tespit edilemediğini söyledi.


BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYINLADILAR

Aksiyon içeren sahneler çeken deneyimli dublör Johann Ofner, olay sırasında Sidney'de 'Blissn Eso' isimli hip hop grubunun müzik videosunda oynuyordu.


Grubun üyeleri de resmi facebook hesabından, olaydan büyük üzüntü duyduklarını bildiren bir başsağlığı mesajı yayınladı.


 

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