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‘’Ay Lav Yu Tuu’’... TINNE KÖYÜ’NDE AMERİKAN FUTBOLU!

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‘’Ay Lav Yu Tuu’’... TINNE KÖYÜ’NDE AMERİKAN FUTBOLU!
Sermiyan Midyat’ın aşkı ve mizahı Doğu – Batı sentezi yaparak anlattığı yeni filmi ‘’Ay Lav Yu Tuu’’ Amerikan Futbolu’nda da yeni bir sayfa açtı.

Hikayenin iki ayrı ülkeyi temsil ederek adeta aşık atışması gerçekleştiren müzisyeneleri, Amerikan Futbolu oynadı.

Filmin bir sahnesi için gerçekleşen maç, film kamerası kadar, fotoğraf makinası objektiflerine de renkli bir macera olarak yansıdı.

Sermiyan Midyat’ın yazıp yönettiği ve başrollerden birini üstlendiği filmde, Nikki Leigh, Ayça Damgacı, Gizem Karaca, Bora Akkaş, Kevork Malikyan, Josh Folan, Natalie Burn, Barry Corbin ve Ayşenil Şamlıoğlu ve Steve Guttenberg rol alıyor.

TAFF yapımı “Ay Lav Yu Tuu”, 22 Eylül’de sadece sinemalarda olacak.

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