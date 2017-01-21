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Ayberk Atilla... KANSERE YENİLDİ!

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Ayberk Atilla... KANSERE YENİLDİ!
Geçtiğimiz haftalarda rahatsızlığı ile ilgili açıklamada bulunan Ayberk Atilla'dan bu sabah acı haber geldi. Ayberk Atilla 71 yaşında hayata gözlerini yumdu. Peki cenazesi ne zaman ve nereden kaldırılacak?

Oyuncu Ayberk Atilla bu sabah hayatını kaybetti. Sanatçı bir süredir tedavi görüyordu. Ayberk Atilla 71 yaşında hayata veda etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamada, Atilla'nın hayatını kaybettiği belirtilerek, "Değerli sanatçılarımızdan Ayberk Atilla ağabeyimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, tüm sevenlerine ve Türk tiyatrosuna başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi. 

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Ayberk Atilla kimdir?

Ayberk Atilla 18 Eylül 1946 yılında İstanbul'da doğmuştur. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan sanatçı, sanat hayatına 1967 yılında Lale Oraloğlu Tiyatrosu'nda başladı.

Sırasıyla Münir Özkul Tiyatrosu, Altan Karındaş Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, Üç Maymun Kabare, Enis Fosforoğlu Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul gibi topluluklarda çalıştı.

Sinema ve dizi filmlerde de rol alan Atilla, bir süre aranın ardından yeniden tiyatroya dönerek, BKM Oyuncuları kadrosuna katıldı.

Ayberk Atilla son olarak TRT1'de yayınlanan 80'ler dizisinin bakkalı olarak karşımıza çıkmıştı. Mehmet bakkal karakterine hayat veren Ayberk Atilla, yakın zamanda popüler dizilerden Kiralık Aşk dizisinde de Sadri Usta karakterini canlandırıyordu...

CENAZESİ NE ZAMAN NEREDEN KALDIRILACAK?

Atilla Ayberk için Pazar (yarın) Kerem Yılmazer sahnesinde bir tören düzenlenecek... Cenaze daha sonra Karacaahmet Şakirin Camiine getirilip, burada kılınacak cenaze namazından sonra, gene aynı yerde toprağa verilecek...

Magazinkolik.com olarak merhuma Allahtan rahmet, yakınlarına ve tüm sanat camiasına da başsağlığı dileriz...

Kaynak: hurriyet.com tr
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