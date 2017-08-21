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Aybike Esin Tumluer… 23 KİLO VERDİ, ROLÜ KAPTI!..

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Aybike Esin Tumluer… 23 KİLO VERDİ, ROLÜ KAPTI!..
'İlişki Durumu: Karışık’ dizisinin Gülendam’ı olarak ünlenen oyuncu Aybike Esin Tumluer, ilk kez sinema filminde rol aldı.

Geçtiğimiz sene dizideki rolü için 23 kilo vererek herkesi şaşırtan oyuncu Aybike Esin Tumluer, “Şansımı Seveyim” isimli sinema filminin oyuncu kadrosunda yer aldığını açıkladı.

Tumluer, “Şansımı Seveyim isimli komedi filminde bende rol aldım. Bu benim ilk sinema filmim ve 25 Ağustos’ta vizyona giriyor.” dedi. Bir insanın başına gelebilecek şansızlıkların trajikomik bir dille anlatıldığı "Şansımı Seveyim"
filminde Cem Gelinoğlu, Gökhan Kıraç, Zeynep Tuğçe Bayat, Zerrin Sümer ve Aybike Esin Tumluer gibi isimler rol aldı.

Filminin yönetmen koltuğunu Ender Mıhlar yer aldı. Filmin senaryosunu Ferhat Ergün'ün üstlenirken, yapımının görüntü yönetmenliğini ise Ümit Çakmaksoy yaptı.

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