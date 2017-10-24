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Aydilge... 'KURTLAR VADİSİ'NE ASLA MÜZİK YAPMAM'

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Aydilge... 'KURTLAR VADİSİ'NE ASLA MÜZİK YAPMAM'
Emre Saygı’nın hazırlayıp sunduğu Türkiye'nin ilk interaktif Talk Show programı ‘Hadi Be’nin konuğu ünlü şarkıcı Aydilge oldu.

Müzik listelerini altüst eden şarkılarının yanı sıra, birçok başarılı dizinin müziklerine de imza atan Aydilge, ‘Hadi Be’ canlı yayınında Emre Saygı ve sosyal medya kullanıcılarının sorularına samimi ve bir o kadar da iddialı açıklamalarda bulundu.

Sıkıntılarımı Nişanlımla Konuşuyorum

Hep pozitif olmaya çalıştığında ve canı sıkıldığında nişanlısıyla konuştuğunu söyleyen Aydilge “ Hep pozitif olmaya çalışıyorum ama sıkıntılı olduğum durumlarda nişanlımla sürekli konuyoruz.

O duyguda kalmaya çalışmıyorum çünkü her şey geçiyor. Kaybettiğini sandığın şeyler kurtuldukların oluyor” dedi.

Bestelerimle Kendimi İfade Ediyorum

Kendisine beste gönderdiklerini ancak kendini yansıttığı için sadece kendi bestelerini yaptığını söyleyen Aydilge “Bana beste gönderiyorlar ama benim amacım kendimi ifade etme şeklim olarak kendi bestelerimi yapıyorum.

Lütfen beni yanlış anlamasınlar. Benim bestelerim iyi başkalarının ki kötü değil. Kendimi ifade edemem başka bir besteyle” dedi.

'Kurtlar Vadisi'ne Asla Müzik Yapmam

Müziğini yaptığı dizilere çok önem verdiğini ve bazı projelere asla müzik yapmayacağını söyleyen Aydilge “ Müziğini yaptığım dizileri izleyenlerle zamanla aile gibi oluyorum. Beni yansıtacak diziler olmasına önem veriyorum.

Yapısı, formatı çok önemli, ajitasyonumu, sömürümü yapıyor diye bakıyorum. Düzgün bir şeyler verebilmek önemli ve buna çok dikkat ediyorum. Mesela asla 'Kurtlar Vadisi'ne jenerik müziği yapmam ve bestede vermem” dedi.

İnsan Önce Kendini Mutlu Etmeli

İnsanının en büyük ibadetinin kendisini mutlu etmek olduğunu söyleyen Aydilge “ En büyük ibadet insanın kendisine mutlu etmeye adaması.

İnsanın kendisini mutlu etmeye çalışması bencillik değil. Bizim sektörde sürekli sorunlar çıkabiliyor bu yüzden mutlu olmaya çalışıyorum” dedi.

Sahte Tıkla Hala Övünüyorlar

Müzik piyasasında da sürekli sorunlar olduğunu ve en önemlisinin sahte tıklanma olduğunu söyleyen Aydilge “Sahte tıklanmalar var.

Sektörde herkes bilmesine rağmen hala o sahte tıklanmalarla övünüyorlar. Bir şarkı çıktığı günde nasıl 3 milyon tık alıyor” dedi.

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