AYDİLGE... YO YO YO DEDİ!

Yeni Şarkısıyla Bu Yazın Hitini Müjdeliyor...

Pop rock dünyasının en üretken ve başarılı isimlerinden AYDİLGE, yepyeni teklisi "YO YO YO" ile yaza iddialı bir giriş yapıyor.

Gerek çıkardığı single'lar, gerekse dizi müzikleri ile yoğun ilgi gören Aydilge, ülkesinde de çok sevilen müziği Christos Dantis' e ait olan, Yunan şarkı ''Po Po Po'' yu kendi yazdığı sözlerle, Türk dinleyicisiyle buluşturuyor.

"YO YO YO" şarkısının sözleri Aydilge'ye, düzenlemesi ise Alper Atakan'a ait.

Aydige, şarkının eğlenceli ve sürprizlerle dolu video klibi için Murad Küçük yönetmenliğinde kamera karşına geçti. Stil danışmanlığını Güray Kuriş' in yaptığı birbirinden renkli 4 farklı kostümle görüntülenen Aydilge, yazın yüksek enerjini yansıttığı performansı ile dikkat çekmekte.

"YO YO YO" Dokuzsekiz müzik yapımcılığında, video klibi ile birlikte 8 Haziran 'da dijital platformlarda yayında olacak.