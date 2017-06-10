  • BIST 98.943
  • Altın 144,044
  • Dolar 3,5389
  • Euro 3,9626
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 16 °C
  • SMA hastası Ece… TÜM TÜRKİYE SEFERBER OLDU!
  • Fenerbahçe... AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ!...
  • Zihni Göktay... TİYATROYA ADANMIŞ BİR ÖMÜR!
  • SMA hastası Ece… TÜM TÜRKİYE SEFERBER OLDU!
  • Fenerbahçe... AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ!...
  • Zihni Göktay... TİYATROYA ADANMIŞ BİR ÖMÜR!

AYDİLGE... YO YO YO DEDİ!

»
AYDİLGE... YO YO YO DEDİ!
Yeni Şarkısıyla Bu Yazın Hitini Müjdeliyor...

Pop rock dünyasının en üretken ve başarılı isimlerinden AYDİLGE, yepyeni teklisi "YO YO YO" ile yaza iddialı bir giriş yapıyor.

Gerek çıkardığı single'lar, gerekse dizi müzikleri ile yoğun ilgi gören Aydilge, ülkesinde de çok sevilen müziği Christos Dantis' e ait olan, Yunan şarkı ''Po Po Po'' yu kendi yazdığı sözlerle, Türk dinleyicisiyle buluşturuyor.

"YO YO YO" şarkısının sözleri Aydilge'ye, düzenlemesi ise Alper Atakan'a ait.

Aydige, şarkının eğlenceli ve sürprizlerle dolu video klibi için Murad Küçük yönetmenliğinde kamera karşına geçti. Stil danışmanlığını Güray Kuriş' in yaptığı birbirinden renkli 4 farklı kostümle görüntülenen Aydilge, yazın yüksek enerjini yansıttığı performansı ile dikkat çekmekte.

"YO YO YO"  Dokuzsekiz müzik yapımcılığında,  video klibi ile birlikte 8 Haziran 'da dijital platformlarda yayında olacak.

Etiketler: , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tarkan... "10" İLE 7 YILLIK HASRET SONA ERİYOR!..07 Haziran 2017 Çarşamba 13:15
  • Turgay Başyayla...Ustalara "VEFA" Dedi!07 Haziran 2017 Çarşamba 11:45
  • Rubato... YENİ KLİP 'YOLDAN ÇIKTIM'06 Haziran 2017 Salı 16:00
  • MARİNA ARENA, SİMGE İLE YANKI’LANDI!06 Haziran 2017 Salı 13:45
  • Suat Ateşdağlı... "SON RÖTUŞ" UNU YAPTI!..06 Haziran 2017 Salı 10:23
  • Haluk Özkan... SON 6 YILDA EN FAZLA ALBÜM YAPAN SANATÇI!..05 Haziran 2017 Pazartesi 13:00
  • Ensar Cantürk... "OLDU CANIM"!..05 Haziran 2017 Pazartesi 11:45
  • SEKSENLER’İN “SUSMUŞ”UNDAN ŞARKI SÜRPRİZİ!05 Haziran 2017 Pazartesi 11:30
  • Tuğba Yurt... KEŞAN’DAN KONYA’YA KONSER MARATONU!03 Haziran 2017 Cumartesi 14:15
  • İdo Tatlıses... 'ASLINDA BİLMİYORLAR, YAZIN HİTİNİ BEN YAKALADIM!'03 Haziran 2017 Cumartesi 13:00
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Magazin Kolik | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti