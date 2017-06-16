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Aydın Kurtoğlu... "90'LI YILLARDA ÇIKMIŞ OLSAYDIM, BAMBAŞKA OLURDU"!..

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Aydın Kurtoğlu... "90'LI YILLARDA ÇIKMIŞ OLSAYDIM, BAMBAŞKA OLURDU"!..
Başarılı sanatçı Aydın Kurtoğlu, geçtiğimiz hafta Best Fm’de yayınlanan ve Yasemin Şefik’in sunduğu Hitnoz programının konuğu oldu.

Aydın Kurtoğlu, keyifli sohbet eşliğinde geçen programda samimi açıklamalarda bulundu.

“ 90’LARDA ÇIKMIŞ OLSAYDIM BAMBAŞKA OLURDU ! ”

90’larda ki şarkıları çok sevdiğini ve sahne repertuvarında yer verdiğini söyleyen sevilen şarkıcı “O zamanlar gerçekten güzel şarkılar anlaşılıyordu. 90’larda çıkmış olsaydım bambaşka olurdu” dedi.

Daha önceki şarkılarında da 90’ların havasını yaşatmaya çalışan Aydın Kurtoğlu, Mevsim Bahar şarkısı adına “O yılları dolu dolu yaşamış biri olarak severek dinliyordum. Hayallerimin arasında olan bir şarkıydı” diyerek düşüncelerini dile getirdi.

 

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