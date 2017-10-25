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Ayhan Aşan... İFTİRALARLA KARŞI SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU!

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Ayhan Aşan... İFTİRALARLA KARŞI SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU!
Türk Müziği'nin güçlü sesi Ayhan Aşan, 'Artık Susma' programında haftalardır özel hayatı hakkında konuşulan iftiralara dur demek için harekete geçti.

Bugün Çağlayan Adliyesi'ne hayat arkadaşı Ayla Koyun, avukatları Hakan Güler ve Burhan Ateş eşiliğinde giden Ayhan Aşan, 'Artık Susma' programının sunucuları Seda Sayan ile Uğur Aslan'ın yanı sıra eski eşi için de suç duyurusunda bulundu.

Ayhan Aşan ve Ayla Koyun'un ayrı ayrı, Cumhuriyet Savcılığına yaptığı suç duyurusunun; özel hayatın gizliliğini ihlal, iftira ve hakaret suçunun basın yolu ile işlenmesi sebebiyle gerçekleştiği öğrenilirken, Aşan'ın yarın RTÜK'e de başvuracağı bildirildi.

 

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Ayhan Aşan, daha önce www.magazinkolik.com'a yapmış olduğu açıklamaları  Adliye çıkışı kendisini bekleyen basın mensuplarına da yaptı.

Aynı zamanda Kanal D ekranlarında canlı olarak yayınlanan Magazin D progmanına da bağlanarak bir röportaj verdi.

İŞTE O RÖPORTAJ;

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