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Ayhan Aşan... MY CABARET SAHNESİNDE ERKEN DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI!

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Ayhan Aşan... MY CABARET SAHNESİNDE ERKEN DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI!
İstanbul eğlence hayatının kalbinin attığı ‘Ah Mazi by My Cabaret’de birbirinden özel şarkılar seslendirecek olan sanatçı, eğlence tutkunlarını müziğe doyurdu.

Cenk Yüksel’e “Ah Mazi”nin tatlı dilli sunucusu, sosyete dünyasının eğlencelerinin vazgeçilmezi Matmazel Coco eşlik etti.

 Cenk Yüksel’i “Ah Mazi” sahnesinde izleyenler arasında Ayhan Aşan da vardı. Aşan, doğum gününü birkaç gün önceden Cenk Yüksel’i dinleyerek, kutladı.

Cenk Yüksel’in davetini kırmayan Ayhan Aşan, sahneye çıkarak şarkılar söyledi, doğum günü kutlamalarına 18 Şubat Cumartesi akşamı Kalamış Paysage sahnesinde devam edeceklerini belirtti.

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