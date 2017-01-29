Ayhan Yünkuş... MÜZİK DÜNYAMIZIN ACI KAYBI!

Müzik dünyamıza bir çok müzisyen yetiştirmiş, duayen müzik adamı piyanist Ayhan Yünkuş vefat etti. Yünkuş'un vefatını POPSAV Başkanı Baha Boduroğlu sososay medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

POSAV Başkanı Baba Boduroğlu'nun açıklaması;

ÜZGÜNÜZ

Ünlü piyanistimiz,çok değerli müzisyen abimiz ,AYHAN YÜNKUŞ u yitirdik..

Başımız Sağolsun..

Ayhan Yünkuş ustamızın ölümü müzik dünyasında büyük üzüntü yarattı…

Uzun süre,İsveç’te İsmet Sıral orkestrasıyla birlikte çalışan, İstanbul’un Hilton ve Divan gibi ünlü otellerinde yıllarca piano çalan, İstanbul Radyosunda emisyonlarda program yapan ,

Plaklarda birçok ünlü sanatçıya pianosuyla eşlik eden,

Çok değerli müzisyen büyüğümüz Ayhan Yünkuş, kısa bir süre önce Sapanca’daki evinde rahatsızlandı ve zatüriyye teşhisiyle hastaneye kaldırıldı…

Onbeş gün süreyle,yapılan tedaviye bir türlü cevap veremeyen değerli sanatçı bu gün vefat ettiii…

Dört erkek ve bir kız çocuğu babası olan değerli piyanist büyüğümüz, Şule Yünkuş’la evliydi..



Ayhan Yünkuş’un için, Pazartesi günü ,14.00 de İstanbul Radyoevinde tören yapılacak ve,

cenazesi Teşvikiye Camiinden ikindi namazından sonra Feriköy mezarlığında defnedilecektir…



AYHAN YÜNKUŞ :

Ayhan Yünkuş 1933 yılında doğdu…

İ:B Konservatuarında eğitim gördüğü sırada tanıştığı Cüneyt Sermet’in yönlendirmesiyle Jazz a başladı..

Konservatuar eğitimi sonrası arkadaşı Güngör Palancı’nın girişimiyle 1956-1957 yılları arasında Liman Lokantası’nda

Sonrasında ise Kulüp Reşat’ta Renetta nın solistlik yaptığı orkestrada,Saksofonda Yalçın Ateş,Bas da Günnur Perin ve davulda Aydın Coşar’la çalışti.

1960 yılı Ayhan Yünkuş için bir dönüm yılıdır..

Hilton Oteli yabancı orkestralar yerine Türk müzisyenlerle çalışma kararı alır ve..

Saksofon ve flütte İSMETR SIRAL,

Piano da AYHAN YÜNKUŞ

Basta GÜNNUR PERİN

Davul’da TURAN ETEKE

Çekirdek olmak üzere zaman zaman

tronbonda İLTER YETİŞEN,

Saxsofnda ÖZER ÜNAL IN katılımıyla kurulan orkestra HİLTON da çalışmaya başladı..Solistleri ise

AYTEN ALPMAN ve HAYATİ KAFE .dir..

Hilton çalışmasından sonra İsmet Sıral Orkestrası 27 ay süren İSVEÇ turnesine çıktı…

Turne sonunda İstanbul’a döndüklerinde Rüchan Çamay, Ayten Alpman ,Sevinç Tevs’e eşlik etti…

Radyo emisyonlarında ise Tülay Germen ve Sevinç Tevs’e eşlik ettiği solistlerdir.

Ardından ikinci İsveç Turnesi başlar bu kez solist METİN ERSOY dur..

İsveç turnelerinden sonra Diven Otelinde önce tek başına ardından da kemanda VURAL DOĞU ve Basta ERAY TURGAY la birlikte yıllarca çalıştı.

Bu arada stüdyo çalışmalarında bir çok ünlüye eşlik etti…

Son yıllarda Sapanca da Richmoun Otel’de çalışıyordu…



POPSAV olarak Ailesine ve müzik dünyamıza baş sağlığı diliyoruz…

Baha Boduroğlu