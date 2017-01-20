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Ayla Çelik... “BEN” SERÜVENİNİN SON KLİBİ!

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Ayla Çelik... “BEN” SERÜVENİNİN SON KLİBİ!
Yeni albümü ”Ben” ile en çok dinlenilenler arasında yer alan Ayla Çelik, albümünün dördüncü klibi “Aynalı Dolap” ile izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Türk pop müziğine kazandırdığı sayısız hit şarkıyla adından sıkça söz ettiren ve Sony Music Türkiye etiketi ile yayımlanan albümü ”Ben” ile en çok dinlenilenler arasında yer alan Ayla Çelik, albümünün dördüncü klibi “Aynalı Dolap” ile izleyicilerin karşısına çıkıyor.

“Bağdat” şarkısı ile 7’den 70’e herkesin gönlünde taht kuran ve yılın şarkısı ödüllerinin tek sahibi olan Ayla Çelik, albümünün son klibini bir diğer sevilen duygusal şarkısı  “Aynalı Dolap”a çekti.

Riva sahilinde ve “Aşk-ı Memnu” dizisinin çekildiği Taş Ev’de tamamlanan çekimlerde Ayla Çelik tek başına kamera karşısına geçti.

Ünlü ressam Yahya Bağcı’nın “Vitrin” tablosunun kullanıldığı klipte; ayrılık acısı sıcacık bir film tadında ekranlara yansıtılırken, klibin yönetmenliğini daha önce “Bağdat” ve “Altın Sarısı” kliplerinde de birlikte çalıştıkları Bedran Güzel üstlendi.

Sözleri kendisine, bestesi Gökhan Tepe'ye ve düzenlemesi Musatafa Ceceli'ye ait olan “Aynalı Dolap” klibiyle 20 Ocak Cuma günü AylaCelikVevo Youtube kanalında ve tüm müzik kanallarında dinleyicilerle buluşan Ayla Çelik, hız kesmeden yeni albümü için çalışmalarına başladı. 

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