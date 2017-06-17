Ayla Çelik - Metin Arolat... GECE YARISI KUŞUM AYDIN'IN STÜDYOSUNU BASTILAR!

Verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çeken sahne dünyasının fenomen ismi Kuşum Aydın önümüzdeki günlerde piyasaya çıkaracağı sözleri ünlü söz yazarı Ayla Çelik ve Metin Arolat ortak imzası taşıyan “Çıka Çıka” şarkısı için stüdyoya girdi.

Çelik ve Arolat Kuşum Aydın’ın okumalarını yaptığı stüdyo ’ya gece yarısı sürpriz baskın yaptı. “Çıka Çıka” şarkısının okumalarını üstlenen Çelik ve Arolat ve Aydın’ın stüdyodaki samimi halleri objektiflere yansırken “Kankalar Stüdyo’yu bastı yorumları yapıldı.Sıngle çalışmasının müzik direktörlüğünü Ayla Çelik üstlendi. Şarkının isim annesi ise Ayla Çelik oldu.

İŞTE SÜRPRİZ BASKINDAN NEŞELİ ANLAR;

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