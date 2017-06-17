  • BIST 98.193
  • Altın 141,210
  • Dolar 3,5006
  • Euro 3,9168
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 16 °C
  • SMA hastası Ece… TÜM TÜRKİYE SEFERBER OLDU!
  • Fenerbahçe... AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ!...
  • Zihni Göktay... TİYATROYA ADANMIŞ BİR ÖMÜR!
  • SMA hastası Ece… TÜM TÜRKİYE SEFERBER OLDU!
  • Fenerbahçe... AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ!...
  • Zihni Göktay... TİYATROYA ADANMIŞ BİR ÖMÜR!

Ayla Çelik - Metin Arolat... GECE YARISI KUŞUM AYDIN'IN STÜDYOSUNU BASTILAR!

»
Ayla Çelik - Metin Arolat... GECE YARISI KUŞUM AYDIN'IN STÜDYOSUNU BASTILAR!
Verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çeken sahne dünyasının fenomen ismi Kuşum Aydın önümüzdeki günlerde piyasaya çıkaracağı sözleri ünlü söz yazarı Ayla Çelik ve Metin Arolat ortak imzası taşıyan “Çıka Çıka” şarkısı için stüdyoya girdi.

Çelik ve Arolat   Kuşum Aydın’ın okumalarını yaptığı stüdyo ’ya gece yarısı sürpriz baskın yaptı. “Çıka Çıka” şarkısının okumalarını üstlenen Çelik ve Arolat ve Aydın’ın stüdyodaki samimi halleri objektiflere yansırken “Kankalar Stüdyo’yu bastı yorumları yapıldı.Sıngle çalışmasının müzik direktörlüğünü Ayla  Çelik üstlendi.  Şarkının isim annesi ise Ayla  Çelik oldu.

İŞTE SÜRPRİZ BASKINDAN NEŞELİ ANLAR;

<iframe width="610" height="385" src="https://www.youtube.com/embed/SdTsx0RNNuw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Etiketler: , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Serkan Kaya... MİRAS'I SEVENLERİYLE BULUŞTU!15 Haziran 2017 Perşembe 17:45
  • "Mezarcı"... FİLM MÜZİKLERİNİN İLK KLİBİ YAYINDA!..15 Haziran 2017 Perşembe 11:00
  • Ayşegül Aldinç... ''KENDİSİ''NE SIFIR IŞIKLA KLİP ÇEKTİ !14 Haziran 2017 Çarşamba 14:15
  • Gururbey... DÜNYA STARLARI O’NA, O TÜRKİYE'YE HAYRAN!14 Haziran 2017 Çarşamba 14:00
  • Suzan Kardeş... "KİRAZ FESTİVALİ"NDE FIRTINA GİBİ ESTİ!..14 Haziran 2017 Çarşamba 13:45
  • Ege... İSYAN GECESİ14 Haziran 2017 Çarşamba 13:00
  • Nilüfer Kadın Korosu... KORO ÜYELERİ, BAŞKANLARINI MAKAMINDA ZİYARET ETTİ!..13 Haziran 2017 Salı 13:15
  • Murat Evgin... NETFLIX AMERİKA’DA İLK TÜRK!13 Haziran 2017 Salı 10:45
  • MFÖ... ‘OLGUNLUK ÇAĞIMIZIN ALBÜMÜ: KENDİ KENDİNE’12 Haziran 2017 Pazartesi 18:00
  • Hakan sarıca... 'AKŞAM GÜNEŞİ'NE FARKLI YORUM!12 Haziran 2017 Pazartesi 13:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Magazin Kolik | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti