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Ayla... TÜRKİYE’NİN OSCAR ADAYI!

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Ayla... TÜRKİYE’NİN OSCAR ADAYI!
Koreli küçük kızın sevgi ve umutla beslenen gerçek hikayesinden beyazperdeye taşınan Ayla, Türkiye sinema sektörü temsilcilerinin oylarıyla Oscar'da “Yabancı Dilde En İyi Film” dalında Türkiye'yi temsil etmek üzere seçildi.

1950'lerde Kore Savaşına katılan Türk askerlerinden biri olan Astsubay Süleyman Dilbirliği ile savaşta öldürülmüş ailesinin yanında bulduğu ve Ayla adını verdiği Koreli küçük kızın sevgi ve umutla beslenen gerçek hikayesinden beyazperdeye taşınan Ayla, Türkiye sinema sektörü temsilcilerinin oylarıyla dünyanın en prestijli sinema ödüllerinden Oscar'da “Yabancı Dilde En İyi Film” dalında Türkiye'yi temsil etmek üzere seçildi. 

Kahramanlarının hala hayatta olduğu Ayla filmi zamansız, mekansız, dil-din ve ırk tanımadan vicdanın nasıl da gerçek bir sevgiyle insanları buluşturabileceğini ve savaşa rağmen gerçek insanlığın nasıl da birleştirici olabileceğini Türkiye insanının güçlü gönlü ve ruhunu yansıtan bir gözle anlatıyor.

Kore Savaşı sırasında, dünyanın öbür ucunda, anne ve babası ölmüş minik bir çocuğun hem Türkleri hem Güney Korelileri hem de Amerikalıları aynı duygularda, nasıl büyük bir içtenlikle buluşturduğunun hikayesini perdeye taşıyan Ayla, savaşın acı koşullarında, ismi gibi ay yüzlü Ayla ile ay yıldızlı bir askerin tarihe mal olmuş 65 yıllık hikayesini anlatıyor.

Yönetmenliğini Can Ulkay’ın yaptığı, yapımcılığını Mustafa Uslu’nun üstlendiği, müziklerine Fahir Atakoğlu’nun imza attığı, Danışmanlığını Elif Dağdeviren'in yaptığı Ayla, başta İsmail Hacıoğlu ve Eric Roberts gibi isimlerin olduğu zengin oyuncu kadrosuyla Oscar yolunda daha da ışıldayacak.

Kahramanlarının hala hayatta olduğu, geçmişimizi gururla bugüne taşıyan film; İsmail Hacıoğlu, Kim Seol, Çetin Tekindor, Lee Kyong-Jin, Ali Atay, Murat Yıldırım, Taner Birsel, Altan Erkekli, Meral Çetinkaya, Damla Sönmez, Büşra Develi, Erkan Petekkaya, Sinem Uslu, Eric Roberts, Cade Carredine, Kim Byoungsoon, Johnny Young, Mehmet Esen, Caner Kurtaran, Burç Kümbetlioğlu, Duygu Yetiş, Ali Barkın, Nilgün Kasapbaşoğlu, Mine Teber, Esra Dermancıoğlu, Toygan Avanoğlu, İlber Gürtunca gibi birbirinden değerli 32 ulusal ve uluslararası yıldızla Oscarlar'da tüm dünyaya görsel bir şölen sunmaya hazırlanıyor. 

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