Aynur Aydın... CENK TAŞDEMİR'E KLİP DESTEĞİ...

Söndür adlı single çalışmasıyla adından sıkca söz ettiren Cenk Taşdemir; Samsun Demir yapımcılığında Dmc etiketi ile ikinci single'ı olan "Yeter"i müzikseverlerin beğenisine sundu.

CENK TAŞDEMİR’İN YETER'İNDE İSKENDER PAYDAŞ ARANJESİ...

Genç Sanatcı Cenk Taşdemir'in sözü ve müziği kendisine ait olan Yeter adlı şarkısının aranjesi ise İskender Paydaş imzası taşıyor.

Vokallerini ve vokal koçluğunu Fatma Turgut üstlenirken, şarkının video klibinde Cenk Taşdemir'e ünlü sanatçı Aynur Aydın eşlik etti.

Genç sanatçının arkadaşlarının da yer aldığı 'Yeter' şarkısının video klibi, Erdal Taşdemir yönetmenliğinde , 50 kişilik ekip tarafından Karaköy’de çekildi.