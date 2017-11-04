Aynur Aydın... HANGİ DÜNYA STARININ YAKIN TAKİBİNDE?

Geçtiğimiz günlerde yeni albümünü yayınlayan Dünyaca ünlü şarkıcı Lara Fabian Aynur Aydın'ı yakın takibe aldı.

Aynur Aydın’ın ‘Emanet Beden’ isimli albümünü dinleyip çok beğenen Belçikalı şarkıcı, yeni albümü ‘Camouflage’i Aynur Aydın’ın iki albümünün de aranjörlüğünü yapan Moh Denebi’ye emanet ettiği ortaya çıktı.

Fabian ayrıca, klip yönetmeni olarak da Aynur Aydın'ın kliplerini çeken Şenol Korkmaz ile anlaştı.

Yakın bir tarihte İstanbul'da Aynur Aydın ile buluşacak olan Fabian, meslektaşını tüm sosyal platformlarından takip etmeye başladı.

Aynur Aydın bu takipten oldukça memnun ve mutlu. İstanbul’da buluşacakları günü beklemeye başladı.

Ortak bir çalışma üzerinde fikir alış verişi yapacak olan iki sanatçı belirleyecekleri bir şarkıyı birlikte seslendirerek düet yapacaklar.