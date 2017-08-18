Aynur Doğan... HAMBURG'DA 2000 KİŞİYE KONSER VERDİ!

Hem Türkiye hem de uluslararası arenada takdir gören; müziğiyle, vokal tarzıyla ve albümleriyle birçok başarıya imza atan Aynur, dünyaca ünlü Elbfilarmoni Salonu’nda sahne aldı.

Bugüne kadar Tunus, İrlanda, Almanya, Kanarya Adaları, Singapur, İspanya, İsveç, Brezilya'da konserler vererek Kürt müziğini dünyaya tanıtan Aynur, Hamburg’un simgesi olarak görülen 2000 kişi kapasiteli dünyaca ünlü Elbfilarmoni Salonu’nda sahne aldı.

Aynur Doğan'ın geçtiğimiz akşam sahne aldığı, dünyanın en iyi akustiğine sahip, Elbe nehri kıyısında inşa edilen ve kente 866 milyon Euro’ya mal olan "Hamburg'un İncisi" olarak tanınan, 110 metre yüksekliğindeki konser merkezi Elbfilarmonie Salonu’nu dolduran 2000 kişi Aynur’a eşlik etti.

Aynur Doğan, konserin duyurusu yapıldıktan yalnızca üç saat sonra tüm biletleri tükenen Elbfilarmoni konserinde yaklaşık iki saat boyunca izleyicileri adeta büyüledi.

Sahne performansı ve ağıt şeklinde söylediği birbirinden güzel şarkılarıyla Hamburg'da binlere seslendi.

Klarnette Alex Simu, tenburda Cemil Qoçgîrî, bas gitarda Manuel Lohnes, perküsyonda Kadir Doğan ve piyanoda da Franz von Chossy'in eşlik ettiği Aynur Doğan, Kürtçe söylediği şarkıları öncesinde Dersim'de yaklaşık bir haftadır devam eden orman yangınları için duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Sahnede söylediği Kürtçe ve Türkçe şarkılarla izleyicilerden yoğun alkış alan Aynur, istek üzerine tekrar sahneye çıkıp izleyicilerle birlikte bir eser daha seslendirdi ve dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Almanya'nın en önemli mimari projelerinden olan Hamburg'taki konser salonu Elbfilarmoni, düzenlenen görkemli bir törenle Ocak 2017'de açılmış ve ilk konserde salonda Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck ve Başbakan Angela Merkel de yer almıştı