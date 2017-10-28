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Ayşe Mine... EFSANE SES GERİ DÖNÜYOR!

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Ayşe Mine... EFSANE SES GERİ DÖNÜYOR!
Efsane ses Ayşe Mine müzik hayatına kaldığı yerden devam kararı aldı.

 

Ayşe Mine menajer ve basın danışmanı olarak Turuncutime Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci yazar Tunç Erden Yakar ile anlaştı.

Ayşe Mine’nin tüm medya işlerini Turuncu Medya şirketi üstlendi.

 

Sanatçı Ayşe Mine Şarkıları…

 

Sıkı Fıkı, Bir sen kaldın, Seni asarlar, Bu aşkım sonunda, Eylen biraz, Şaka Yaptım, Bende seni, Kapat şu telefonu, Bu aşkın sonunda, Unutamazsın, Taht Kurmuşsun kalbime, Bir Avuç gözyaşı, Boşa beni, Çaresizim ben, Yemin ederim, Dertli Gelin, Herşeye bedelsin sen, Utan utan, Ben Olsaydım, Bıktım Artık, Sen evlisin ben evli, Aman Yarabbim, Adım adım yollarda, Allah yazdıysa bozsun, Şarkılara sordum, Gel ara beni, Mahkumsun, Nişan Gecesi, Dönersin….

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