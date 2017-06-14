Ayşegül Aldinç... ''KENDİSİ''NE SIFIR IŞIKLA KLİP ÇEKTİ !

Sek'iz isimli proje albümündeki şarkıları kliplendirmeye devam eden başarılı sanatçı Ayşegül Aldinç, beşinci video klibini ''Kendisi'' isimli şarkısına çekti.

Ayşegül Aldinç'in hayatında özel bir yere sahip olduğunu söylediği Kendisi şarkısının söz, müzik ve düzenlemesi şarkının geri vokallerini de üstlenen Kenan Doğulu'ya ait.

AYŞEGÜL ALDİNÇ ''KENDİSİ''NE SIFIR IŞIKLA KLİP ÇEKTİ !

Ayşegül Aldinç : '' Bu klip kendi içinde ufak bir devrim sayılabilir. ''

Murat Joker yönetmenliği ve Varol Şahin görüntü yönetmenliğinde Kıbrıs'ta çekilen ve teknik olarak özel ışıklar kullanılmadan çekilen klipte gün ışığı ile ışıltılı bir görünüme sahip olan Ayşegül Aldinç, styling'ini Anıl Can'ın üstlendiği klibi için : '' Çok uzun zamandır ilk defa bu kadar renkli ve süslü görünüyorum bu klipte. Kendi içinde ufak bir devrim sayılabilir. '' dedi.

Kendisi şarkısının klibi, tüm dijital platformlarda ve müzik kanallarında yerini aldı.