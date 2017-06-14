  • BIST 99.683
  • Altın 143,184
  • Dolar 3,5036
  • Euro 3,9395
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 25 °C
  • SMA hastası Ece… TÜM TÜRKİYE SEFERBER OLDU!
  • Fenerbahçe... AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ!...
  • Zihni Göktay... TİYATROYA ADANMIŞ BİR ÖMÜR!
  • SMA hastası Ece… TÜM TÜRKİYE SEFERBER OLDU!
  • Fenerbahçe... AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ!...
  • Zihni Göktay... TİYATROYA ADANMIŞ BİR ÖMÜR!

Ayşegül Aldinç... ''KENDİSİ''NE SIFIR IŞIKLA KLİP ÇEKTİ !

»
Ayşegül Aldinç... ''KENDİSİ''NE SIFIR IŞIKLA KLİP ÇEKTİ !
Sek'iz isimli proje albümündeki şarkıları kliplendirmeye devam eden başarılı sanatçı Ayşegül Aldinç, beşinci video klibini ''Kendisi'' isimli şarkısına çekti.

Ayşegül Aldinç'in hayatında özel bir yere sahip olduğunu söylediği Kendisi şarkısının söz, müzik ve düzenlemesi şarkının geri vokallerini de üstlenen Kenan Doğulu'ya ait.  

AYŞEGÜL ALDİNÇ ''KENDİSİ''NE SIFIR IŞIKLA KLİP ÇEKTİ !

Ayşegül Aldinç : '' Bu klip kendi içinde ufak bir devrim sayılabilir. ''

Murat Joker yönetmenliği ve Varol Şahin görüntü yönetmenliğinde Kıbrıs'ta çekilen ve teknik olarak özel ışıklar kullanılmadan çekilen klipte gün ışığı ile ışıltılı bir görünüme sahip olan Ayşegül Aldinç, styling'ini Anıl Can'ın üstlendiği klibi için : '' Çok uzun zamandır ilk defa bu kadar renkli ve süslü görünüyorum bu klipte. Kendi içinde ufak bir devrim sayılabilir. '' dedi.

Kendisi şarkısının klibi, tüm dijital platformlarda ve müzik kanallarında yerini aldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MFÖ... ‘OLGUNLUK ÇAĞIMIZIN ALBÜMÜ: KENDİ KENDİNE’12 Haziran 2017 Pazartesi 18:00
  • Hakan sarıca... 'AKŞAM GÜNEŞİ'NE FARKLI YORUM!12 Haziran 2017 Pazartesi 13:22
  • Bengü... 'ALTIN ÇAĞ'INI YAŞIYOR!11 Haziran 2017 Pazar 14:50
  • Aleyna Tilki... TELİF HAKKI İHLALİ!10 Haziran 2017 Cumartesi 14:40
  • Jale... AKUSTİK PERFORMANS!10 Haziran 2017 Cumartesi 12:00
  • Buray... ISSIZ ADADA "MECNUN" OLDU!10 Haziran 2017 Cumartesi 10:00
  • Yonca Lodi... KARİYERİNE 'MÜHÜR' VURDU!09 Haziran 2017 Cuma 18:37
  • Ferhat Göçer... BODRUM SEZONUNU AÇTI!08 Haziran 2017 Perşembe 15:45
  • Bahar Gelir... SELAMİ ŞAHİN'DEN TAM NOT!..07 Haziran 2017 Çarşamba 15:30
  • Çağatay Akman... "SENSİN BENİM EN DERİN KUYUM"!..07 Haziran 2017 Çarşamba 14:30
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Magazin Kolik | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti